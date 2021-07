Calciomercato Milan – Eintracht su Hauge, ma deve alzare la proposta

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Jens Petter Hauge è destinato a lasciare i rossoneri in estate. Probabilmente per la Bundesliga

Jens Petter Hauge, attaccante norvegese del Milan, è destinato ad andare via dai rossoneri in questo calciomercato estivo. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Per l'ex Bodø/Glimt, infatti, è arrivata in Via Aldo Rossi un'offerta dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

L'ex squadra di Ante Rebic ha offerto 8 milioni di euro per strappare il classe 1999 al Milan. La società rossonera, però, ha reputato l'offerta insufficiente affinché Hauge si trasferisse in Bundesliga. Il Diavolo, per privarsi del suo giovane talento scandinavo, chiede non meno di 12-13 milioni di euro.

Milan ed Eintracht, ad ogni modo, continuano a trattare per il trasferimento di Hauge in Germania. Le 'Aquile', però, non sono le uniche ad essere piombate sul calciatore del Diavolo. Nel massimo campionato tedesco, infatti, Hauge piace anche al Wolfsburg.