Calciomercato Milan – Edouard, il Brighton pronto a formulare un’offerta

Odsonne Edouard, attaccante che piace al Milan, è finito nel mirino del Brighton, club neopromosso in Premier League. Le ultime

Dopo un interesse rimbalzato per diverso tempo nei mesi scorsi, il profilo di Odsonne Edouard è un po' più distante dal Milan. Il giocatore continua a piacere, ma non rappresenta un obiettivo di calciomercato in questo momento. Nonostante ciò il francese potrebbe comunque lasciare il Celtic in virtù di un contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferisce l'Express il Brighton, club neopromosso in Premier League, starebbe pensando di presentare un'offerta per l'attaccante classe 1998.