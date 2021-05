Calciomercato Milan – Ecco tesoretto e strategia per prendere de Paul

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul, obiettivo principe del Diavolo. Ecco come trovare i 40 milioni per il cartellino

Daniele Triolo

Uno dei primi obiettivi per il calciomercato estivo del Milan è Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell'Udinese. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il club friulano, per privarsi del suo gioiello, chiede però non meno di 40 milioni di euro. Non è bastata, alla famiglia Pozzo, per esempio, l'offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Nehuen Pérez presentata dall'Atlético Madrid per strapparlo ai bianconeri.

De Paul, dopo una stagione da protagonista ad Udine, con 9 gol e 10 assist in Serie A, punta al salto di qualità: vuole guadagnare di più, vuole giocare la Champions League. Il Milan può soddisfare i suoi desideri. Ma il club rossonero può permettersi di investire la cifra richiesta dall'Udinese per assicurarsi le prestazioni dell'ex Racing Club e Valencia? Secondo la 'rosea', il Diavolo avrebbe tutte le carte in regola per ricavare un tesoretto importante da girare in Friuli per acquistare de Paul.

Il primo: il cartellino di Jens Petter Hauge. Valutato 15 milioni di euro, il Milan vorrebbe girarlo all'Udinese come parziale contropartita nell'operazione de Paul. Poi, eventualmente, decideranno i bianconeri se farlo giocare in Italia oppure girarlo in prestito al Watford, in Premier League. Altri 20 milioni di euro, poi, potrebbero arrivare dalle cessioni 'minori', di elementi come Samu Castillejo, Rade Krunic. Magari da quelle di Andrea Conti, Diego Laxalt e forse anche Mattia Caldara.

Infine, per acquistare de Paul nel calciomercato estivo il Milan potrà anche contare sul risparmio netto che avrà nel monte ingaggi dalle dismissioni di Gigio Donnarumma (prendeva 6 milioni di euro netti l'anno, il nuovo arrivato Mike Maignan ha firmato a 2,5) e Hakan Calhanoglu (prendeva 2,5, per rinnovare ne chiede il doppio). Con un contratto da 3 milioni di euro netti l'anno per de Paul, il triplo di quanto percepisce in Friuli, il gioco (rossonero) sarebbe fatto.

Il giocatore, intanto, ha già venduto la villa di Udine: l'obiettivo è quello di un trasloco altrove. Lui, in questi giorni, è in Nazionale che prepara gli impegni in Coppa America. Il Milan, nel frattempo, lavora, con soldi e fantasia, per trovare la giusta chiave di volta e l'offerta corretta per vestirlo di rossonero. Leggi qui l'intervista integrale a mister Pioli >>>