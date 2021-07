Calciomercato Milan – Ecco quanto chiede il Napoli per Insigne

Lorenzo Insigne potrebbe salutare il Napoli in questa sessione di calciomercato: il contratto del giocatore scade nel 2022. Il Milan osserva

Il Milan tiene d'occhio Lorenzo Insigne in questa sessione di calciomercato . Il giocatore ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2022 e ad oggi il rinnovo sembra molto lontano: il numero 24 chiede un aumento dello stipendio, mentre Aurelio De Laurentiis vorrebbe attuare un piano di diminuzione dei costi. Ci sono alcune squadra interessate al giocatore, tra cui il Diavolo.

Avendo un solo anno di contratto, Insigne potrebbe liberarsi a parametro zero l'estate prossima. Il Napoli lo sa e vorrebbe monetizzare dall'eventuale cessione del suo capitano: il prezzo di partenza per iniziare le trattative si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La valutazione può sembrare eccessiva, dato che parliamo di un giocatore che potrà partire gratuitamente tra un anno. Non è da escludere, infatti, che il Presidente del Napoli possa accontentarsi anche di una cifra leggermente più bassa.