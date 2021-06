Calciomercato Milan – Ecco Odriozola, Ceballos e Jovic dal Real Madrid?

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Álvaro Odriozola, Dani Ceballos e Luka Jovic potrebbero giungere in rossonero dalle 'Merengues'

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, in questa sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe prelevare più di qualche giocatore dal Real Madrid. A parte Brahim Díaz, che appare ormai certo di vestire nuovamente la maglia rossonera, ci sono altri tre calciatori delle 'Merengues' nel mirino del club di Via Aldo Rossi.

Per la difesa c'è Álvaro Odriozola. Classe 1995, terzino destro basco che potrebbe arrivare in rossonero qualora il Milan fallisse la missione per riportare in Italia il portoghese Diogo Dalot. Per il centrocampo, invece, ecco Dani Ceballos, classe 1996, nelle ultime due stagioni in prestito all'Arsenal e già seguito nel 2019.

Potrebbe essere proprio l'andaluso il numero 10 di 'manovra' che tanto piace al tecnico rossonero Stefano Pioli da collocare al posto di Hakan Calhanoglu. Infine, per l'attacco Luka Jovic, classe 1997, bomber serbo che, per il Diavolo, rappresenta la principale alternativa ad Olivier Giroud qualora il francese non dovesse liberarsi a parametro zero dal Chelsea.

Tanto Ceballos quanto Jovic, così come Odriozola, arriverebbero al Milan nel calciomercato estivo con la formula del prestito con diritto di riscatto.