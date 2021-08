Calciomercato Milan – Ecco la cifra richiesta dal Napoli per Insigne

Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli in questo calciomercato, visto che il suo contratto scadrà nel 2022: Milan alla finestra

Lorenzo Insigne è stato accostato al Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Il campione d'Europa ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2022 e attualmente sembra difficile trovare un'intesa tra le parti. L'attaccante azzurro guadagna attualmente 4 milioni di euro a stagione, ma il suo entourage ne chiede 5/6 . Aurelio De Laurentiis , d'altro canto, ne offre addirittura 3,5 , con l'intenzione di abbassare il monte ingaggi complessivo della rosa.

Insigne verrà messo sul mercato qualora non dovessero cambiare le carte in tavola: l'obiettivo del Napoli è quello di evitare di perdere a parametro zero il giocatore. Ma quanto serve per acquistare il numero 24 partenopeo? Pare che la valutazione che il club fa dell'ex Pescara ad un anno dalla fine del contratto sia di 25 milioni di euro. Attualmente non ci sono squadre disposte a offrire tale cifra, ma da qui agli ultimi giorni di agosto le cose potrebbero cambiare. Leggi la nostra intervista in esclusiva a Vako Kipiani: ecco cosa ha detto su Kvaratskhelia.