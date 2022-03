Calciomercato Milan – Ecco i nomi per il centrocampo rossonero

Il calciomercato del Milan inizia a muoversi, e il reparto di centrocampo sembra essere quello sul quale la dirigenza opererà di più

Il calciomercato del Milan della prossima estate sarà sicuramente fra i più movimentati degli ultimi anni, soprattutto a centrocampo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'addio di Franck Kessie e il sempre più probabile non riscatto di Tiémoué Bakayoko porteranno il Milan a muoversi molto nel settore mediano del campo.

Ai rossoneri piace, e non è un mistero, Renato Sanches del Lille, la cui valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ma non è l'unico nome sondato dal club di via Aldo Rossi. Come riporta Bild, infatti, Maldini avrebbe mostrato interesse per JulianWeigl, centrocampista tedesco del Benfica.