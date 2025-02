Calciomercato Milan, ecco i dettagli della cessione di Stalmach

Il calciomercato invernale, almeno in Italia, è concluso ma il Milan mette la firma su una nuova cessione. Parliamo di Dariusz Stalmach, giovane centrocampista rossonero che, in questa stagione, ha giocato sia nel Milan Futuro che nel Milan Primavera. Il centrocampista polacco lascia così i rossoneri, a titolo definitivo, per trasferirsi all'FC Magdeburg, ma a quale cifra?