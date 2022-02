Calciomercato Milan – Ecco Heffernan: si aggregherà alla Primavera

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero ha acquistato Heffernan, proveniente dal Cork City. Scopriamo chi è

Il Milan sul calciomercato ha acquisto Cathal Sean Heffernan, difensore 2005 proveniente del Cork City. Come viene riportato da Tuttosport, Robert, padre del calciatore, ha una storia di alto livello. E' stato campione del mondo nella 50 chilometri di marcia nel 2013 a Mosca, mentre nell'anno precedente si aggiudicò il bronzo. Prosegue la presenza di diversi figli d'arte nel settore giovanile rossonero, visto che ci sono anche Lapo Nava e Christian Comotto.Su Heffernan il Milan ha anticipato il Bayer Leverkusen e la speranza è che in futuro possa essere un acquisto utile anche per la prima squadra. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>