Calciomercato Milan – Ecco come il Diavolo ha convinto Brahim Diaz

Brahim Diaz è pronto a rivestire la maglia del Milan. Arriva un retroscena di calciomercato sulla trattativa con il giocatore

Nel momento in cui la trattativa per il ritorno di Brahim Diaz in rossonero sembrava essersi arenata, i dirigenti del Diavolo gli hanno promesso la maglia che fu di Calhanoglu. Una maglia storica e pesante: "'Offriamogli il numero 10 per convincerlo definitivamente!’ era la discussione durante i giorni più caldi. Anche se il direttore sportivo, Frederic Massara, aveva già giocato d’anticipo: ‘Veramente gliela abbiamo già promessa…’" scrive il sito 'Gianlucadimarzio.com'. Milan, le news più importanti di mercato di venerdì 16 luglio >>>