Calciomercato Milan – Ecco chi è Junior Firpo: skills e prezzo del cartellino

Il Milan ha messo nel mirino il terzino del Barcellona Junior Firpo. Ecco chi è il talento spagnolo che tanto interessa ai rossoneri

Secondo 'Transfermarkt', il prezzo del suo cartellino si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Nonostante non sembri rientrare negli schemi tattici dell'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, è possibile che il presidente Laporta possa chiedere una cifra intorno ai 15 milioni di euro per cedere il terzino.

Considerata la sua giovane età, rientrerebbe a tutti gli effetti nel profilo di Elliott, sempre attento ad investire su calciatori che possano crescere e generare una plusvalenza in futuro. Riguardo il campo, invece, la sua duttilità potrebbe far comodo al mister Stefano Pioli, il quale potrebbe schierarlo su entrambe le fasce proprio come è capitato quest'anno anche a Diogo Dalot. In ogni caso, è giusto sottolinearlo, Junior Firpo diventerebbe il vice Theo Hernandez, titolare inamovibile nel Milan.