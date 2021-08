Calciomercato Milan – È la settimana di Bakayoko: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko è ad un passo dal diventare nuovamente un calciatore rossonero. I dettagli

Daniele Triolo

Il Milan dovrebbe piazzare, in questa settimana, un altro colpo di calciomercato: il ritorno di Tiémoué Bakayoko. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista francese, classe 1994, aveva già indossato, come si ricorderà, la maglia rossonera nella stagione 2018-2019, totalizzando 42 presenze tra campionato e coppe, segnando un gol nel derby e lasciando un buon ricordo ai sostenitori del Diavolo.

Bakayoko era arrivato, nel calciomercato estivo 2018, al Milan in prestito dal Chelsea. Con la medesima formula, adesso, dovrebbe coronare il suo sogno di tornare a Milanello. I 'Blues', che hanno allungato il contratto dell'ex Napoli e Monaco fino al 30 giugno 2023, lo cederanno, infatti, in prestito ai rossoneri. Il Milan avrà anche un diritto di riscatto, da esercitare eventualmente nell'estate 2022, da far valere qualora Bakayoko dimostrasse di valere un investimento da parte della proprietà.

Per il tecnico Stefano Pioli rappresenterebbe un ottimo rinforzo in mediana, visto che Tommaso Pobega è in partenza, direzione Torino. Senza dimenticare che Franck Kessié (attualmente infortunato) ed Ismaël Bennacer, tra gennaio e febbraio del nuovo anno, saranno impegnati in Coppa d'Africa. Ultimi dettagli tra Milan e Chelsea, poi Bakayoko sarà di nuovo rossonero, pronto a 'lottare per la curva e per il Diavolo'. Milan, preso Pellegri: le ultime su visite, cifre e dettagli dell'affare >>>