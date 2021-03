Calciomercato – Milan e Juventus sul giovane talento Fabio Blanco | News

Milan e Juventus hanno puntato gli occhi sul talento del Valencia Blanco: su di lui ci sono anche Real Madrid e Barcellona

Milan e Juventus hanno segnato sul loro taccuino il nome del giovane talento del Valencia Fabio Blanco. Il classe 2004 è un ala destra che ha attirato l'attenzione su di sé da parte dei grandi club europei. Stando a quanto riportato da 'AS', il giocatore in questione è conteso da Real Madrid e Barcellona, intenzionati a scaturire una vera e propria guerra di mercato per acquistare il nativo di Almeria. Riguardo l'interesse da parte di altre società, ci sono anche il Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United e Chelsea. Il ragazzo, però, non può trasferirsi in Premier League a causa della legislazione vigente prima del compimento dei 18 anni, dunque sarà destinato ad accettare un trasferimento lontano dall'Inghilterra. Intanto Galliani è guarito dal Covid: ecco la sua testimonianza dopo aver sconfitto il virus.