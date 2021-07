Calciomercato Milan – E’ Ilicic l’alternativa a Vlasic | Calcio News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo SportMediaset è Josip Ilicic dell'Atalanta l'alternativa a Vlasic del CSKA

SportMediaset, come di consueto, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. L'obiettivo è quello ovviamente di acquistare un trequartista che sostituisca Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero all'Inter. In primo piano c'è sempre Vlasic del CSKA, ma la trattativa è molto difficile: i russi, infatti, continuano a chiedere 30 milioni di euro. L'alternativa è rappresentata da Josip Ilicic, in uscita dall'Atalanta: lo sloveno è desideroso di vestire la maglia del Milan. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.