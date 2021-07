Calciomercato Milan – E’ il momento delle cessioni: ecco i sacrificabili

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano anche alla cessione. Ecco i nomi in primo piano

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. C'è la voglia ovviamente di rafforzare la rosa in vista del ritorno in Champions League , tuttavia sarà molto importante cedere qualche giocatore. Ma chi potrebbe essere effettivamente sacrificato? Il quotidiano romano individua tre possibili nomi.

Ci riferiamo a Rafael Leao, Mattia Caldara e Jens Petter Hauge. Il primo ha in questo momento solo offerte da 25 milioni, cifra che viene considerata troppo bassa dal Milan. Il secondo può partire in prestito con obbligo di riscatto per evitare la minusvalenza. Infine c'è il norvegese, la cui cessione potrebbe portare in cassa almeno 9,5milioni e quindi una buona plusvalenza. Maldini e Massara a quel punto potrebbero investire in un trequartista, vero e proprio obiettivo di mercato in modo da sostituire Hakan Calhanoglu. Intanto prende quota uno scambio tra Milan e Borussia Dortmund. Le ultime.