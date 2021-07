Calciomercato Milan – È il giorno di Giroud: il programma del francese

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud sarà un nuovo attaccante rossonero. Oggi è previsto il suo arrivo a Milano

Dopo una lunga trattativa di calciomercato , il Milan è finalmente riuscito a vestire Olivier Giroud di rossonero. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Oggi il centravanti francese, classe 1986 , è atteso a Milano e domani mattina, alle ore 08:00 presso la clinica 'La Madonnina', svolgerà le visite mediche di rito con il club di Via Aldo Rossi.

Successivamente, Giroud dovrà ottenere l'idoneità sportiva, come di consueto al 'Centro Ambrosiano'. Quindi, passerà a 'Casa Milan' per firmare il contratto che lo legherà al Diavolo. Il Milan, che inizialmente pensava di poter prendere l'ex Arsenal e Montpellier a parametro zero, alla fine ha dovuto prendere atto che il Chelsea non ha voluto liberare gratis il calciatore transalpino come invece gli era stato promesso.