Calciomercato Milan – E’ il giorno di Bakayoko. In panchina con il Cagliari?

Oggi è il giorno del ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Il centrocampista è atteso nella giornata di oggi in Italia

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il giorno del ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan. Il centrocampista potrebbe essere addirittura a disposizione per la partita di domani contro il Cagliari. Oggi visite mediche, test per l’idoneità sportiva e firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi due anni. Il Milan potrà riscattarlo spendendo 15 milioni di euro. Il diritto potrà trasformarsi in obbligo, al verificarsi però di determinate condizioni.