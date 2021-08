Calciomercato Milan – E’ Grillitsch l’alternativa a Yacine Adli | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport è Florian Grillitsch l'alternativa a Yacine Adli

Il Milan, sul calciomercato, punta tutto su Yacine Adli. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il francese viene considerato un profilo di grande spessore. I rossoneri hanno confermato l'interesse per il giocatore e la trattativa con il Bordeaux va avanti con discrezione. Il costo è di 12 milioni di euro, ma il Milan sta lavorando proprio per abbassare il prezzo.