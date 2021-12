Calciomercato Milan – E’ derby di mercato per Bremer | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sia il Milan che l'Inter sono sulle tracce di Gleison Bremer, difensore del Torino

Giunto alla quarta stagione con la maglia del Torino, Gleison Bremer ha avuto modo di dimostrare durante questi anni tutte le sue qualità. Difensore dotato di un ottimo senso della posizione, forte nel gioco areo e nell'uno contro uno, oltre ad avere anche il vizietto del gol (12 in 89 presenze con i granata). Le sue ottime prestazioni hanno attirato su di sé l'attenzione di diversi club italiani ed europei come Napoli e Tottenham.

Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', sul difensore brasiliano ci sarebbero anche il Milan e l'Inter. Se con i nerazzurri ci sono stati dei contatti con gli agenti del giocatore, dall'altra sponda del naviglio non si resta indifferenti. La richiesta del presidente del Torino, Urbano Cairo, è di 25 milioni di euro e preferirebbe cedere Bremer a giugno anziché a giugno. Ricky Massara stravede per il classe 1997 tant'è che spesso alcuni scout del Milan si recano a Torino per vederlo dal vivo. Dunque non è da escludere un tentativo da parte dei rossoneri nelle prossime settimane. Il Milan torna sul mercato per sostituire Kjaer: ecco tutti i nomi