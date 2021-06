Calciomercato Milan – Dzeko alternativa di Giroud. Ma i costi sono alti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Edin Dzeko della Roma sarebbe il piano B del Diavolo qualora saltasse l'arrivo di Olivier Giroud

Il primo obiettivo del Milan, sul calciomercato estivo, per quanto concerne il ruolo di centravanti è, come noto, Olivier Giroud. L'accordo con l'attaccante del Chelsea è dietro l'angolo. Le cose, però, potrebbero complicarsi qualora i 'Blues' decidessero di non liberarlo a parametro zero (come gli avevano promesso).