Milan, consigli per gli acquisti: Dybala, vale davvero la pena? Il fisico …

Da tempo non veniva accostato al Milan , ma Paulo Dybala è uno di quei profili che possono essere sempre annoverati fra i possibili acquisti in estate. L'argentino, con la maglia della Roma , sta vivendo l'ennesima stagione difficile tra infortuni e altre problematiche. Tra queste anche le conseguenze della sua scelta, all'ultimo minuto, di rifiutare l'Arabia per rimanere nella Capitale. Il suo contratto scade però il 30 giugno 2025 e non è assolutamente detto che alla fine firmi il rinnovo. A quel punto, quindi, potrebbe diventare una suggestione per il club rossonero?

La premessa è doverosa. C'è un unico contro, che però batte tutti i pro. Partiamo da questi ultimi però. Come spesso accade per queste occasioni a parametro zero l'età è un fattore che gioca a favore di chi acquista. Paulo Dybala compirà 32 anni nel prossimo 2025, che non sono tantissimi, ma ormai non è più nemmeno giovanissimo. In secondo luogo il valore, che secondo 'transfermarkt.it' si attesta intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra quasi irrisoria per uno del suo talento, ma frutto dei soli due gol e un assist nelle 18 presenze stagionali con la Roma tra Serie A ed Europa League.