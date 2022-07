Calciomercato Milan – Dybala può diventare qualcosa più di un’idea | News

Secondo 'Sportmediaset', il Milan potrebbe inserirsi nella corsa per Paulo Dybala: la Joya potrebbe diventare più di un'idea

Paulo Dybala potrebbe diventare più di una semplice idea per il Milan. E' questo quanto ha riferito Daniele Miceli durante il TG di 'Sportmediaset', secondo il quale il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Per adesso i rossoneri restano alla porta, ma qualora dovesse complicarsi la trattativa tra l'Inter e l'ex calciatore della Juventus Maldini potrebbe inserirsi con decisione. Dunque al momento Dybala è solamente un'idea, ma potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più concreto.