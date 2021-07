Calciomercato Milan – Dwomoh, ci sono due squadre belga su di lui

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Dwomoh, ma la concorrenza per il giocatore è elevata

Tra i giocatori accostati al Milan nelle ultime settimane c'è quello di Pierre Dwomoh. Il centrocampista, classe 2004, sarebbe seguito con molta attenzione da Maldini e Massara. Stando a quanto riporta Sportitalia, però, non sarà facile arrivare al giocatore: su di lui, infatti, non c'è solo il Diavolo, ma anche l'Antwerp e il Bruges. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.