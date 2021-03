Calciomercato Milan – Duello con la Roma per un talento nigeriano | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: stando alle ultime indiscrezioni, Maldini sfida la Roma per un talento classe 2000

Salvatore Cantone

Ci sono ancora tante partite da giocare, ma il Milan inizia a pensare seriamente al calciomercato. L'obiettivo, come sempre, è quello di effettuare un giusto mix tra giovani di prospettiva e calciatore più esperti. Maldini e Massara sperano di disputare la Champions League nella prossima stagione, ma in ogni caso la strategia di Elliott non cambierà. Nel mirino ci sono sempre talenti che possano essere utili sia nel presente e sia soprattutto nel futuro.

Tra questi c'è Paul Mukairu, esterno offensivo dell'Antalyaspor in prestito all'Anderlecht. Il nigeriano è un'ala sinistra, ma può giocare anche sulla fascia destra e come punta centrale. In questa stagione, fino a questo momento, ha segnato 4 gol e totalizzato 4 assist in 24 partite. Un buon risultato, visto che stiamo parlando di un classe 2000 che ha ampi margini di miglioramento.

Come detto Mukairu sta giocando nell'Anderlecht, ma è di proprietà dell'Antalyasport, il cui contratto scade nel 2024. Su di lui c'è una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, cifra abbordabile per un club come il Milan. In ogni caso arrivare al giocatore non sarà facile, perchè sul nigeriano ci sono Bayer Leverkusen,PSV e soprattutto la Roma. Secondo quanto scritto da calciomercato.it, i giallorossi avrebbero offerto già 4,5 milioni di euro.

Al momento quella di Mukairu è un'idea, visto che il Milan non ha ancora fatto un'offerta, ma l'esterno offensivo è seguito con molta attenzione dagli scout rossoneri. Vedremo cosa succederà, ma il classe 2000 potrebbe essere uno dei colpi low cost di Maldini e Massara, anche se la Roma non mollerà la presa. Staremo a vedere. Intanto, sempre a proposito del calciomercato del Milan: le ultime sul rinnovo di Donnarumma.