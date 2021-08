Calciomercato Milan – Due ostacoli principali per arrivare a Ziyech

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, è uno dei candidati ad approdare in rossonero quest'estate

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato, non ha depennato il nome di Hakim Ziyech dalla lista della spesa. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' questa mattina in edicola, infatti, il Diavolo continua ad essere molto interessato al fantasista marocchino di passaporto olandese. Il Chelsea ha acquistato Ziyech un anno fa, dall'Ajax, per 40 milioni di euro. Ma il giocatore non ha avuto molto spazio a Londra con l'arrivo in panchina di Thomas Tuchel ed ora potrebbe cambiare aria.

Il Milan potrebbe fare un bel colpo di calciomercato con Ziyech, classe 1993, elemento di qualità, fantasia ed imprevedibilità, in grado di giocare tanto dietro da 'numero 10', quindi immediatamente a ridosso della prima punta, oppure largo a destra. Nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli, insomma, un mancino che rientra sul piede forte per assist e tiro in porta sarebbe l'elemento perfetto. Sarebbero, però, due gli ostacoli principali per il Milan nella corsa a Ziyech, come sottolineato dal quotidiano torinese.

Il primo è che il Chelsea, qualora dovesse cederlo, vorrebbe monetizzare dalla sua partenza. Ed il Milan, finora, per Ziyech non è andato oltre la volontà di proporre ai 'Blues' un'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il secondo è che Ziyech, stella del Marocco, per un mese (gennaio-febbraio 2022) partirà per la Coppa d'Africa. Esattamente come Franck Kessié e Ismaël Bennacer. Il Milan, dunque, se puntasse su di lui dovrebbe andare anche su un'altra soluzione 'europea' o senza problematiche di questo tipo.