Calciomercato Milan – Due ostacoli bloccano la partenza di Conti

Andrea Conti saluterà il Milan in questa sessione di calciomercato? Probabilmente si, ma ad oggi due ostacoli bloccano le trattative

Riccardo Varotto

Il Milan ha intenzione di cedere Andrea Conti in questa sessione di calciomercato. Il terzino non rientra nei piani del tecnico Stefano Pioli e i rossoneri sono alla ricerca di acquirenti per il giocatore. Nella seconda parte dell'ultima stagione di Serie A, l'ex Atalanta è andato in prestito al Parma, senza però lasciare il segno.

Nell'amichevole tra Milan e Pro Sesto,Conti non ha affatto impressionato, anzi: il giocatore è sembrato molto timido e impacciato, un lontano parente di quello ammirato anni fa con la maglia nerazzurra dei bergamaschi. Le squadre interessate a lui in realtà non mancano: Genoa e Sampdoria tengono d'occhio la situazione e preparano un'offerta al club di via Aldo Rossi. I blucerchiati soprattutto, grazie a Roberto d'Aversa che lo ha allenato a Parma, sembrano decisi ad affondare il colpo.

Ci sono però due ostacoli non da poco che rischiano di complicare le trattative di cessione di Conti da parte del Milan in questa sessione di calciomercato. Prima di tutto, il costo del cartellino: Paolo Maldini e Ricky Massara chiedono almeno 5 milioni di euro per evitare una minusvalenza a bilancio. Attualmente, il carico residuo sul bilancio rossonero è di 4,8 milioni, quindi serve una cifra superiore a questa per mettere il segno (+).

Inoltre, c'è il problema dell'ingaggio: il terzino percepisce uno stipendio di 2 milioni a stagione. Le genovesi non possono garantire questa cifra al giocatore e quindi sarebbe necessario un ridimensionamento dell'ingaggio. Il contratto di Conti è in scadenza nel 2022: c'è il rischio di perdere l'ex atalantino a zero la prossima estate.