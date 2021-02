Calciomercato Milan: due club su Pobega

Come riportano diverse testate inglesi, sia il Leeds che l’Eintracht Francoforte avrebbero messo gli occhi su Tommaso Pobega di proprietà del Milan, ma attualmente in prestito allo Spezia. L’intenzione del club rossonero pare essere quella di non cederlo e di concedergli una chance nella prossima stagione. Pobega è valutato oggi circa 10 milioni di euro.

“BEN FATTO E’ MEGLIO DI BEN DETTO”: LA CARICA DI MANDZUKIC>>>