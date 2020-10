Calciomercato Milan – Due club interessati a Laxalt. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come scritto da Tuttosport, in edicola questa mattina, il Milan potrebbe cedere Diego Laxalt in questi ultimi giorni di mercato. Stando alle ultime indiscrezioni, Sporting Lisbona e Olympiacos stanno pensano all’acquisto del terzino. L’intenzione dei due club sarebbe quella di prendere il calciatore in prestito, ma il Milan lo cederà solo per un’offerta di circa 10 milioni di euro. L’uruguaiano può partire, ma serve un’offerta adeguata. L’OFFERTA DEL MILAN PER DALOT >>>