Calciomercato Milan – Due club della Premier League su Coutinho | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe solo il Milan su Coutinho: due club inglesi sono interessati al brasiliano

Tra i tanti nomi accostati al Milan per rinforzare la trequarti rossonera, c'è anche quello di Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano è in uscita dal Barcellona ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Sull'ex Inter non ci sarebbe solamente l'interesse del Diavolo ma anche di due club della Premier League. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo 'Sport', sia l'Everton che il Wolverhampton avrebbero puntato gli occhi sul classe 1992, in quanto desiderosi di regalare un grande colpo di mercato ai propri tifosi. Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.