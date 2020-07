Calciomercato Milan – Duarte può partire in prestito: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo una stagione difficile caratterizzata da tanti stop per infortuni, Leo Duarte potrebbe lasciare il Milan.

La dirigenza rossonera sta pensando di cederlo in prestito per fargli accumulare esperienza dopo un’annata complicata per diversi motivi. Il difensore brasiliano ha un contratto che lo lega al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024, e dunque l’investimento fatto solo 12 mesi fa, non deve essere vanificato. A riportare la notizia sono i colleghi di Calciomercato.com.

