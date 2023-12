Calciomercato Milan – Ottolini (DS Genoa): “Nessuna offerta per Dragusin”

Radu Dragusin, romeno classe 2002, in questa stagione ha totalizzato 16 presenze, di cui 14 in Serie A, trovando anche la via del gol in in casa contro il Verona nella 12^ giornata di campionato. La passata stagione era arrivato a quota 38 presenze in Serie B con 4 gol all'attivo. È un centrale difensivo che abbina fisicità, sono 191 i centimetri, a un'innata rapidità, soprattutto in fase di recupero di possesso del pallone.