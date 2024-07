Calciomercato Milan – Dovbyk ha scelto: ecco la sua decisione

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano con la propria ricerca del prossimo attaccante titolare. Il Diavolo, in cima alla lista, avrebbe ancora Joshua Zirkzee . Nonostante le tante difficoltà. Per questo ci sono anche tanti nomi alternativi: tra questi quello di Alvaro Morata e del 'solito' Artem Dovbyk . L'attaccante del Girona avrebbe scelto il suo futuro.

Calciomercato Milan - Dovbyk ha scelto il suo futuro: ecco cosa vuole

Stando a quello che riporta AS l'attaccante ucraino avrebbe comunicato ai suoi agenti di non volere ascoltare alcuna proposta proveniente da altre società. Dovbyk, infatti, vorrebbe restare in Spagna, giocando almeno un altro anno con la maglia del Girona. Un'offerta concreta, si legge, era arrivata dall'Atletico Madrid, ma i 25 milioni di euro proposti non ritenuti abbastanza dal Girona per cedere il proprio attaccante sul calciomercato. Il giocatore è stato accostato più volte al Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Capello 'avverte' Fonseca. Poi ha un'idea precisa sull'attaccante