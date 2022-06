Calciomercato Milan – Anche Douglas Luiz per il dopo Kessié: il punto

Douglas Luiz obiettivo del Milan per il calciomercato estivo? Ieri incontro in sede con i suoi agenti. Ecco quanto chiede l'Aston Villa

Daniele Triolo

Douglas Luiz, classe 1998, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa, diventa obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come si sia parlato di lui, ieri pomeriggio, a 'Casa Milan', nell'incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara ed i suoi rappresentanti, Lodovico Spinosi e Stefano Mauri (con l'intermediario Carmelo Barillà).

Calciomercato Milan, sondaggio per Douglas Luiz dell'Aston Villa

Un colloquio di calciomercato esplorativo, quello del Milan per Douglas Luiz, che potrebbe avere un seguito, anche in base allo sviluppo che avranno le altre trattative dei rossoneri, da Renato Sanches a Hamed Junior Traore. Anche il sudamericano, quindi, nel novero dei possibili sostituti di Franck Kessié, che, dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Diavolo, è in attesa di formalizzare il suo trasferimento al Barcellona.

Ma che tipo di giocatore è Douglas Luiz? La 'rosea' ha sottolineato come sia un centrocampista centrale di sostanza. I 'Villans' lo valutano 30 milioni di euro, ma il suo contratto con il club di Birmingham scadrà il 30 giugno 2023 e vorrebbe provare una nuova esperienza professionale. Piace anche alla Roma di José Mourinho. Dopo essersi messo in mostra in patria, nel Vasco da Gama, si era trasferito al Manchester City nel 2017.

Quindi, due anni in prestito al Girona nella Liga spagnola e, dal 2019, il trasferimento a titolo definitivo all'Aston Villa. Nell'ultima stagione, 35 presenze tra Premier League e F.A. Cup con 2 gol e 3 assist all'attivo. Delle 114 partite che avrebbe potuto giocare con l'Aston Villa in tre stagioni, ne ha saltate appena 11. Insomma, per caratteristiche tecniche, fisiche e per numeri, somiglia molto a Kessié. Fantasia sulla trequarti, Maldini ha il nome giusto: le ultime news di mercato >>>