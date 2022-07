Calciomercato Milan – Douglas Luiz non rinnoverà con l’Aston Villa

Il Milan continua a seguire il profilo di Douglas Luiz , centrocampista brasiliano dell' Aston Villa che andrà in scadenza di contratto a giugno 2023 . Il principale candidato per la mediana rossonera è Renato Sanches e per il portoghese sono arrivati segnali importanti e di ottimismo nelle ultime ore. I contatti con il Lille sono continui e l'accordo si può trovare a condizioni diverse rispetto ai mesi scorsi.

Douglas Luiz è considerata dal Milan la prima alternativa a Renato Sanches nonostante le caratteristiche dei due siano totalmente diverse. Renato Sanches, infatti, è polivalente: può agire sia da centrocampista centrale che da trequartista e perché no da mezzala. Douglas Luiz, invece, è puramente un mediano, votato più alla difesa che all'attacco. Detto questo, il brasiliano, scrive Tuttosport, ha fatto sapere all'Aston Villa che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Per evitare di perderlo a zero, la squadra di Birmingham potrebbe decidersi a cederlo in questa sessione estiva di calciomercato. Che sia al Milan o altrove lo capiremo presto. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato