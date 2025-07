Calciomercato Milan, Doué: partita che si gioca su un aspetto particolare

Calciomercato Milan, come scrive 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri si starebbero concentrando sul terzino destro. Emerson Royal, dopo le visite mediche a Rio de Janeiro, ha firmato il contratto con il Flamengo e dovrebbe portare nelle casse rossonere circa 9 milioni di euro. Parte di tale incasso potrebbe essere utilizzato per migliorare la proposta per Guela Doué, giunta a 23 milioni di euro. Il Milan spererebbe che possano bastare per convincere lo Strasburgo. Richiesta? Per ora sarebbe ferma a 28 milioni di euro.