Calciomercato Milan – Doppio colpo con la regia di Mendes

Una doppia operazione da 60 milioni per il calciomercato del Milan, grazie al lavoro del noto procuratore portoghese. Ecco i nomi.

Stefano Bressi

Continuare a crescere è l'obiettivo del Milan e per farlo serve investire sul calciomercato. Ecco perché, oltre al difensore che arriverà certamente nei prossimi giorni, servirà che i rossoneri si rinforzino anche a centrocampo e in attacco. Se in mezzo al campo probabilmente si farà qualcosa già adesso, davanti è più probabile aspettare l'estate. Alla regia di questo doppio colpo potrebbe esserci Jorge Mendes, noto procuratore portoghese.

Il primo nome è quello di Renato Sanches, portoghese classe 1997 del LOSC, con cui però non sta giocando moltissimo e ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Ecco perché potrebbe partire già a gennaio, per non far abbassare troppo il prezzo. La richiesta è di 30 milioni. È esattamente ciò che serve al Milan, che ci pensa seriamente e si parla di un assalto pronto. Però non è l'unico portoghese che potrebbe arrivare. Un altro potrebbe essere il colpo d'attacco.

Si parla di trattativa già avviata infatti per Gonçalo Guedes, portoghese classe 1996 del Valencia, anche lui in scadenza nel 2023. Piace tantissimo e costa anche lui 30 milioni a gennaio. Il suo arrivo in questa sessione, però, dipende anche da alcune uscite degli esuberi. Altrimenti si rimanderà tutto in estate eventualmente.

In estate i rossoneri sperano in uno sconto, visto il contratto in scadenza. Ed è per questo che preferirebbero attendere. Il club spagnolo, però, non pare molto d'accordo e vorrebbe cederlo a quella cifra, a costo di chiedere lo stesso anche in estate. Il suo rendimento finora è stato positivo, ma non così eccezionale.

Con la collaborazione di Mendes, il Milan potrebbe dunque mettere a segno un doppio colpo da 60 milioni totali. Tantissimi sulla carta, ma neanche troppi se si considera che vengono spalmati su due sessioni probabilmente e soprattutto in due ruoli chiave, in cui i rossoneri dovranno necessariamente intervenire per rinforzare la squadra. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>