Calciomercato Milan: dopo Estupinan, arriva Athekame? Si punta alla chiusura

Lo scouting del Milan ha individuato in Zachary Athekame, terzino classe 2004 dello Young Boys, il nome ideale per la fascia destra

Il Milan cambia rotta per la fascia destra e punta su un giovane talento. Abbandonata la pista che portava a Guelà Doué, considerata eccessivamente costosa, i rossoneri hanno deciso di investire su un profilo più contenuto per preservare il budget per altri ruoli cruciali.