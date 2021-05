Calciomercato Milan – Donnarumma vuole restare, ma ci sono tre ostacoli

Le ultime sul calciomercato del Milan: Donnarumma vuole restare in rossonero, ma ci sono diversi ostacoli da superare

Ormai ci siamo. E' il momento di decidere il futuro di Gianluigi Donnarumma e del Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo del portiere. Gigio vuole restare in rossonero, ma ci sono diversi ostacoli da superare. Uno di questi è lamaxi commissione per Mino Raiola per un valore di circa 20 milioni .

Un altro è ovviamente l'ingaggio. l Milan continua ad offrire 8 milioni di euro per il rinnovo di Donnarumma. La risposta però è sempre la stessa: "Ne servono almeno 10, abbiamo già offerte di questo tipo". In primo piano, però, c'è anche la durata dell'eventuale contratto. Raiola vorrebbe un accordo per un biennio, mentre il club rossonero firmerebbe volentieri per cinque anni. Possibile a questo punto che si trovi un accordo per un triennale. Attenzione anche alla clausola rescissoria, con il procuratore che cercherà di strapparla nel contratto in modo da permettere a Gigio di andare via facilmente in caso di un'offerta importante. Il Milan ovviamente non concorda con questa soluzione. Intanto ci sono due squadre interessante al portiere rossonero.