Calciomercato Milan – Donnarumma vuole restare in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Maldini avrebbe comunicato a Gianluigi Donnarumma la volontà di fissare al più presto un incontro per parlare del rinnovo di contratto con il Milan, in scadenza nel 2021.

Le sensazioni che filtrano in questi giorni sono positive. Donnarumma ha espresso la sua volontà di rimanere, dando dunque al Milan anche un certo potere economico per ciò che riguarda il suo cartellino. E’ ovvio che comunque la questione rimane spinosa perchè ci sarà da discutere sullo stipendio. Il numero 99 rossonero sarebbe disposto a un decurtamento della parte fissa ma inserendo dei bonus che permetterebbero, se raggiunti, di superare i 6 milioni di euro che guadagna attualmente. INTANTO POSSIBILE ASSE RANGNICK-BRAIDA, CONTINUA A LEGGERE >>>