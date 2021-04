Calciomercato Milan – Donnarumma tra rinnovo e Juventus | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il futuro di Donnarumma dipende molto dal piazzamento in Champions: su di lui c'è anche la Juve

Il futuro di Gigio Donnarumma continua ad avere tanti punti interrogativi. Il numero 99 del Milan, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i rossoneri. In scadenza tra due mesi, la firma sul nuovo contratto dipenderà molto dal piazzamento in Champions da parte della squadra di Pioli. Stando a quanto riportato da SportMediaset, su di lui c'è anche la Juventus, alle prese con il 'problema' portieri visto che Buffon andrà via quasi sicuramente al termine della stagione e con Szczesny che non dà più le garanzie di una volta. Anche nel caso dei bianconeri, però, molto dipenderà dal loro piazzamento finale in Serie A. La squadra di Pirlo sta vivendo la peggior stagione degli ultimi dieci anni e il raggiungimento di un posto per la prossima Champions League è tutt'altro che sicuro. La priorità di Donnarumma, in ogni caso, rimane sempre quella di continuare la sua storia con il Milan. Mino Raiola permettendo. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.