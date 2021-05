Calciomercato Milan – Donnarumma, possibilità Juve, Barcellona e PSG

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma andrà via a parametro zero. Tre club interessati. Mike Maignan in rossonero

Daniele Triolo

'Il Corriere della Sera' ha analizzato la situazione di calciomercato del momento: l'addio di Gigio Donnarumma al Milan. Il quotidiano generalista ha spiegato come qualche compagno, in rossonero, ci sia rimasto male. Mentre, invece, qualcun altro aveva già capito da un pezzo che la storia sarebbe finita così.

Un po' tutti, al Milan, speravano che dopo la notte di Bergamo, che ha visto i rossoneri qualificarsi in Champions League, la situazione potesse cambiare. Che ci fosse ancora margine per arrivare al rinnovo del contratto. Forse questo lo pensava lo stesso Donnarumma. Convinto (così racconta chi gli sta vicino) che alla fine il Milan avrebbe alzato la sua offerta contrattuale grazie ai proventi Champions.

Evidentemente, si sbagliava. Perché quando lunedì notte è arrivata la notizia dello sbarco a Milano di Mike Maignan, il suo sostituto, è stato chiaro a tutti che la storia tra il Milan e Donnarumma era arrivata alla fine. Il club rossonero, di fatto, lo ha scaricato, rinunciando ad un braccio di ferro che durava da tanto tempo. Impossibile, assicurano da una parte e dall'altra, che vi siano colpi di scena nella vicenda.

Troppa, infatti, la differenza tra domanda ed offerta. Nel prossimo calciomercato il Milan rinuncerà dunque a Donnarumma. L'ultima proposta del Diavolo al suo agente, Mino Raiola, ovvero 8 milioni di euro netti a stagione per due anni, con clausola rescissoria da 20 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla Champions League 2022-2023, era sul tavolo da mesi. Ed è sempre stata respinta.

Raiola, dal canto suo, ha sempre chiesto almeno 10 milioni di euro netti l'anno di stipendio per il suo assistito, oltre ad una commissione di 15-20 milioni di euro per lui. Quindi, d'intesa con la proprietà, Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, non ha più rilanciato, ritenendo la proposta del Milan più che adeguata. Il Milan viene prima di tutto e di tutti: secondo il 'CorSera', da questa vicenda i rossoneri non escono vincitori. Ma sicuramente a testa alta.

Se non al Milan, dove potrebbe finire ora Donnarumma nel prossimo calciomercato? Sono tre, al momento, le possibili destinazioni: Juventus, Barcellona e PSG. Fino ad un mese fa, i bianconeri erano in netto vantaggio su tutte le pretendenti. Ora, però, sembra che i catalani stiano rimontando. Si profila, dunque, un'asta per Donnarumma? Lo vedremo. Insieme a lui, andrà via dal Milan anche il fratello Antonio. Le parole di Di Marzio sulla vicenda Donnarumma tra presente e futuro del portiere >>>