Calciomercato Milan – Donnarumma, Juventus e Barcellona non mollano

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: sia la Juventus e sia il Barcellona pensano a Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero

Ormai ci siamo. E' il momento di decidere il futuro di Gianluigi Donnarumma e del Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo del portiere. Il contratto, come tutti sanno è in scadenza a giugno, ma al momento non c'è alcun accordo tra le parti. Oltre all'ingaggio richiesto per Gigio (10 milioni), la rosea parla di una maxi commissione per Mino Raiola per un valore di 20 milioni. Il club rossonero non vuole spendere cifre del genere.