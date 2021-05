Calciomercato Milan – Donnarumma: Juve favorita, il Barça ci pensa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma, è iniziato il toto-futuro. Mino Raiola tesse la tela con i club suoi amici

Daniele Triolo

Il Milan ha aperto con i botti il proprio calciomercato: rinuncia a Gigio Donnarumma, che ha detto di no alla proposta di rinnovo del club rossonero; acquisto di Mike Maignan dal Lille per 15 milioni di euro bonus compresi. Ed ora Donnarumma cosa farà? Questo l'interrogativo che si è posto il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.

Al momento, infatti, Donnarumma è virtualmente senza squadra. Ovviamente, non ci resterà a lungo. L'unica certezza è che non giocherà più nel Milan. La sua avventura rossonera non è terminata nel migliore dei modi e, ha sottolineato il quotidiano romano, alla luce di quello che sta emergendo è anche difficile pensare che la sua priorità fosse restare a Milano.

Avrebbe dovuto prendere, infatti, una posizione netta sulla questione e non l'hai mai fatto, trincerandosi dietro il silenzio. Ha smentito ai tifosi, prima di Milan-Benevento, di avere accordi con la Juventus. Ha giocato, da gran professionista, le ultime partite di Serie A con il Diavolo e conquistato la Champions League a Bergamo. Festeggiandola alla grande con tutti i compagni.

Poi, però, sembra abbia mandato un messaggio sulla chat di squadra comunicando il suo addio. Insomma, ha spiegato il 'CorSport', Donnarumma aveva già deciso tutto e la qualificazione Champions del Milan non è mai stata l'ago della bilancia per il suo futuro. Ora, per il ragazzo, si aprirà la stagione delle scelte.

La Juventus resta la favorita per rilevarne il cartellino. I bianconeri, però, dovranno prima piazzare al miglior offerente il loro portiere, Wojciech Szczesny. Medesimo discorso può essere fatto per l'altro club fortemente interessato ai servizi di Gigio, ovvero il Barcellona, che ha il suo titolare nel tedesco Marc-André ter Stegen.

Il Manchester United potrebbe essere interessato, ma lì c'è pur sempre David De Gea. Il PSG è alla finestra: è vero, ha appena rinnovato con Keylor Navas. Il quale, però, ha 35 anni. E l'opportunità di ingaggiare un portiere come Donnarumma, a parametro zero, a soli 22 anni è davvero ghiotta. Raiola stringe i rapporti con i club più vicini a lui, suoi amici, per trovare una soluzione.

Appare evidente, però, come tutti questi club siano disposti a concedere a Donnarumma un ingaggio pluriennale da almeno 10 milioni di euro netti a stagione e elargire a Raiola una commissione di 20 milioni di euro. Altrimenti, che senso avrebbe avuto rifiutare la ricca proposta del Milan? Le parole di Di Marzio sulla vicenda Donnarumma tra presente e futuro del portiere >>>