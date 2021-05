Calciomercato Milan – Donnarumma, ecco l’ultima offerta di Maldini

Le ultime sul calciomercato del Milan: Gianluigi Donnarumma si allontana sempre di più. Ecco l'ultima proposta fatta dal club rossonero

Nella giornata di ieri è arrivata la svolta. Mike Maignan sarà il portiere del Milan per i prossimi anni. La società ha deciso di virare sul francese nel momento in cui ha capito che il rinnovo di Donnarumma è diventato di fatto impossibile. Sky Sport, a tal proposito ha fornito degli aggiornamenti importanti sulla trattative delle ultime settimane tra il Milan e Raiola .

L'ultima proposta del Milan a Donnarumma è stata un biennale da 7 milioni di euro netti più uno di bonus. La novità? Una clausola rescissoria da 20 milioni di euro nel caso in cui non si qualificasse in Champions League nella prossima stagione. Niente da fare, tanto è vero che non si è parlato anche della commissione destinata a Raiola: il procuratore ha continuato a chiedere 12 milioni di euro. A quel punto Maldini e tutta la dirigenza rossonera ha deciso di virare su Maignan. Segui con noi live la prima giornata rossonera di Mike Maignan