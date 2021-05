Calciomercato Milan – Donnarumma e Calhanoglu legati alla Champions

Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono in scadenza di contratto. Per entrambi sarà decisiva la qualificazione o meno in Champions League

Daniele Triolo

Il futuro rossonero dovrebbe cambiare, sostanzialmente, in base al risultato di Atalanta-Milan, ultima giornata della Serie A. Qualificarsi o meno in Champions League, infatti, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, determinerà anche un budget di mercato diverso per il Milan e strategie più o meno ambiziose.

Uno dei primi effetti, in caso di mancata qualificazione alla Champions, potrebbe essere il rallentamento del progetto di risalita dei rossoneri, che comporterebbe l'addio a qualche calciatore. In primis, il Diavolo potrebbe perdere i due in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, ovvero Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Le chance di permanenza del portiere italiano e del fantasista turco, senza Champions, diminuirebbero drasticamente. Donnarumma, a cui il Milan ha offerto 8 milioni di euro a stagione per cinque anni, vorrebbe giocare nella massima competizione europea. Nel caso non possa avvenire con il Diavolo, valuterebbe le proposte di società che giocano in Champions.

Qualora Gigio dicesse addio al Milan, i rossoneri annuncerebbero il suo sostituto, già bloccato. Si tratta, come noto, di Mike Maignan, classe 1995, portiere francese del Lille capolista in Ligue, che costerebbe 15 milioni di euro. Discorso simile a quello fatto per Donnarumma può essere fatto per Calhanoglu.

Il turco ha ricevuto una proposta dal Milan da 4 milioni di euro l'anno: per rinnovare, però, ne vuole più di 5 ed una squadra in Champions. Calhanoglu ha in mano le offerte di Juventus e di un paio di club stranieri. La fase di stallo tra le parti, sul rinnovo, dura ormai da tante settimane.

