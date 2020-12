Calciomercato Milan – Donnarumma, due i top club interessati al portiere

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tiene sempre banco in casa rossonera il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Da segnalare le parole di ieri dell’agente Mino Raiola, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tuttosport: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa, sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”.

Ma quali sono i club interessati? Secondo quanto scritto dal giornalista Fabrizio Romano su calciomercato.com, le due squadre sarebbero Psg e il Real Madrid. Attenzione anche al Chelsea di Lampard, anche se da poco gli inglesi hanno preso Mendy dal Rennes.