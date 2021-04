Calciomercato Milan – Donnarumma, c’è il Psg sul portiere | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: si complica il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il club rossonero. C'è dietro il Psg

Secondo La Gazzetta dello Sport, è sempre più complicato il rinnovo di Donnarumma con il Milan. Ibrahimovic può aiutare il club rossonero a uscire da questa situazione delicata? E' una possibilità. C'è un grande rapporto infatti tra l'attaccante e il portiere e in più sono assistiti entrambi da Mino Raiola. Resta però il fatto che la distanza tra le parti al momento è netta per non mettere nel conto un finale triste Il Milan, infatti, ritiene di aver prodotto il massimo sforzo, offrendo 8 milioni di euro (compresi dei facili bonus). La richiesta, invece, è di 12 milioni di euro netti a stagione.