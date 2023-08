Calciomercato Milan – Dominguez al Nottingham Forest, è fatta

Dominguez, centrocampista del Bologna che piaceva anche al Milan in questo calciomercato, si trasferirà, ma non in rossonero.

È arrivato il via libera per il passaggio di Nico Dominguez dal Bologna al Nottingham Forest in questo calciomercato, dopo che anche il Milan lo aveva cercato. I rossoneri lo avevano valutato come rinforzo in mediana, ma poi hanno deciso di puntare su Rade Krunic, bosniaco classe 1993 e Yacine Adli, francese classe 2000. Dominguez ha comunque trovato una nuova squadra e cambierà anche campionato. Accordi raggiunti fra tutte le parti in causa e si attende solo il comunicato ufficiale. Il trasferimento sarà a titolo definitivo per 15 milioni, mentre il giocatore argentino classe 1998 firmerà fino al 2028. I rossoblù hanno anche già trovato il sostituto, che sarà Remo Freuler: lo svizzero classe 1992 farà il percorso inverso. Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>