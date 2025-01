Calciomercato Milan, domani nuova offerta per Santiago Gimenez: le cifre

Santiago Gimenez e il Milan , come riportato da Calciomercato.com, con il giocatore ci sarebbe già una base d’intesa per un contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029) a 2,5 milioni di euro a stagione . La dirigenza rossonera starebbe continuando la spinta con il Feyenoord. Domani dovrebbe essere presentata un’offerta migliorativa che dovrebbe arrivare a 33/34 milioni di base fissa più bonus di fronte a una richiesta da parte del Feyenoord di almeno 40 milioni.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez destino rossonero

Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, starebbe lavorando da giorni in Olanda ai fianchi del club di Rotterdam. Il piano di Moncada e Furlani sarebbe quello di prendere il giocatore durante il calciomercato invernale. Se non dovesse andare in porto la trattativa? Qualora non dovessero riuscirci allora l'operazione sarebbe solo rimandata alla prossima estate. Santiago Gimenez si sarebbe promesso al Milan e il suo destino sembra rossonero, che sia in questi giorni o in estate.