Calciomercato Milan – Domani le visite mediche di Donnarumma col PSG

Arrivano ulteriori conferme per quanto riguarda Donnarumma, pronto a dire addio al Milan nel prossimo calciomercato. Le ultime.

Arrivano ulteriori conferme per quanto riguarda il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain, con il classe 1999 che lascerà a zero il Milan nel prossimo calciomercato. Il portiere rossonero non ha rinnovato e quindi si è accordato con i parigini. Domani sarà il primo giorno di Donnarumma da giocatore del PSG, visto che avrà le visite mediche. Lo conferma Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter: "Confermato. Domani mattina le visite mediche a Firenze per Gianluigi Donnarumma nuovo portiere del Paris Saint-Germain, contratto da firmare fino al 2026. Accordo fatto". Si aspetta quindi praticamente solo l'ufficialità, ma l'avventura rossonera di Donnarumma è come noto ormai finita. Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi sul mercato del Milan.